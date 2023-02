Korruptionsverdacht: Hat der FC Barcelona einen Schiedsrichter-Boss bestochen?

Droht dem FC Barcelona ein großer Skandal? Laut einem Bericht des spanischen Radiosenders Cadena SER haben die Katalanen zwischen 2016 und 2018 insgesamt rund 1,4 Millionen Euro an das Unternehmen DASNIL 95 überwiesen. Pikant: Diese Firma gehört dem ehemaligen spanischen Erstliga-Schiedsrichter José María Enríquez Negreira. Er pfiff 13 Jahre lang Spiele in La Liga. Zudem war er von 1994 bis 2018 auch Vizepräsident des Technischen Ausschusses der Schiedsrichter des spanischen Fußballverbands.

Dem Bericht zufolge ermittelt die Justiz wegen angeblicher Korruption von Privatpersonen. Enríquez Negreira und sein Sohn haben bereits auf den Bericht reagiert und bei der Staatsanwaltschaft, die in diesem Fall nun ermittelt, Erklärungen abgegeben. Laut ihnen wurde Barca nie begünstigt. Es gab demnach die Zahlungen für eine Beratungstätigkeit.

Barca will rechtlich gegen Vorwürfe vorgehen

Auch der katalanische Top-Klub hat bereits Erklärungen abgegeben: „Der FC Barcelona hat in der Vergangenheit die Dienste eines externen Beraters in Anspruch genommen, der die technischen Sekretäre des Vereins mit Videoberichten über Jugendspieler anderer spanischer Vereine versorgt hat. Darüber hinaus erstreckte sich die Beziehung zu diesem Lieferanten auch auf technische Berichte über das professionelle Schiedsrichterwesen, um die vom Trainerstab der ersten und zweiten Mannschaft angeforderten Informationen zu ergänzen. Dies ist eine gängige Praxis bei Profifußballvereinen.“ Der Klub fügte an: „Der FC Barcelona bedauert, dass diese Informationen ausgerechnet zu einem Zeitpunkt veröffentlicht wurden, an dem die Mannschaft ihre beste Form erreicht hat. Der FC Barcelona wird rechtliche Schritte gegen diejenigen einleiten, die versuchen, das Image des Vereins durch mögliche Anschuldigungen gegen seinen guten Ruf zu beschädigen, was durch die Veröffentlichung solcher Informationen verursacht werden könnte.“

Welche Strafen im Falle einer Verurteilung drohen, ist noch unklar, das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtete, dass Barca im Falle des Falles Punktabzüge oder sogar der Zwangsabstieg drohen könnte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper