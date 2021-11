Kommt Ronaldo über einen Umweg zur WM?

Mit gesenktem Blick saß Cristiano Ronaldo auf dem Rasen des Estadio da Luz in Lissabon. Portugals Kapitän schüttelte den Kopf und warf die Kapitänsschleife auf den Boden. Die Iberer verspielten mit dem 1:2 im direkten Duell mit Serbien das WM-Ticket und müssen in das Play-off.

"Der Fußball hat uns immer wieder gezeigt, dass es manchmal die schwierigsten Wege sind, die zu den besten Resultaten führen. Das Ergebnis war hart, aber nicht genug, um uns unterzukriegen", schrieb Ronaldo auf Instagram. Portugal ist im Play-off gesetzt und damit ein möglicher Österreich-Gegner.

Serbien feierte Aleksandar Mitrovic, der mit dem 2:1 in der 93. Minute das WM-Ticket löste. Vor einem Jahr hatte er im Play-off um die EM-Teilnahme gegen Schottland im Elfmeterschießen vergeben. Der 27-Jährige ist mittlerweile Serbiens Rekordtorschütze mit 44 Treffern in 69 Spielen. Mitrovic: "Wir haben eine großartige Stimmung im Team, die beste, an die ich mich erinnern kann. Und ich bin schon lange dabei."

Auch Zlatan Ibrahimovic muss mit Schweden den Umweg über das Play-off nehmen, weil das entscheidende Duell in Sevilla gegen Spanien 0:1 verloren ging. Alvaro Morata erzielte das Goldtor. Bei der EM im Sommer war der Angreifer an gleicher Stelle wegen vergebener Chancen noch ausgepfiffen worden. "Das Schicksal hat es gut mit mir gemeint. Es musste hier sein, wo ich eine der härtesten Erfahrungen gemacht habe", sagte der 29-Jährige. Teamchef Luis Enrique atmete auf: "Wir haben nur geschafft, was wir tun sollten."