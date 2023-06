Knalleffekt: Mbappe wird bei Paris Saint-Germain nicht verlängern

Kylian Mbappe hat offenbar eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen: Der Stürmer-Star von Paris St. Germain wird die einseitige Option auf eine Verlängerung seines aktuellen Vertrags bis 2025 wohl nicht wahrnehmen.

Davon berichtete zunächst am Montagabend die französische L’Equipe. Demnach habe Superstar Mbappe die Bosse von Paris Saint-Germain in einem am Montagnachmittag eingegangenen Brief offiziell mitgeteilt, dass er die Option auf ein weiteres Jahr – nämlich bis 2025 – in seinem bis 2024 gültigen Vertrag nicht ziehen wird. Die Klausel müsste theoretisch vor dem 31. Juli gezogen werden, doch der 24-Jährige scheint sich festgelegt zu haben.

Verkauf noch in diesem Sommer?

Die Verantwortlichen von PSG sollen von Mbappes Brief überrascht worden sein und hätten mit Unverständnis darauf reagiert. Es ist gut möglich, dass der französische Hauptstadtklub bereits in diesem Sommer noch versucht, Mbappe gegen eine Ablöse an den Mann zu bringen.

