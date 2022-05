Klopp: "Die Spannung ist da, ich muss nicht viel machen"

Zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren zog Liverpool in das Endspiel der Fußball-Champions-League ein. Der Triumphator 2019 musste beim 3:2 im Halbfinal-Rückspiel bei Villarreal aber zittern, weil der 2:0-Vorsprung aus dem ersten Duell schon nach 41 Minuten verspielt war.

"Wir hatten elf Probleme in der ersten Halbzeit, wenn man so will", sagte Trainer Jürgen Klopp gewohnt pointiert. Zwölf magische Minuten nach der Pause ebneten allerdings den Weg zum Finale am 28. Mai in Paris: Fabinho erzielte das 1:2 (62.), der eingewechselte Luis Diaz glich aus (67.), Sadio Mane traf wie im Hinspiel (75.). "So wie wir reagiert haben, das war besonders", erzählte der Deutsche und berichtete von seiner Ansprache in der Kabine: "Ein bisschen Taktiktafel, ein bisschen erklärt, wo wir hinwollen."

Vor dem Champions-League-Finale kann Liverpool am 15. Mai den FA-Cup gegen Chelsea holen, und am 22. Mai, am letzten Spieltag der Premier League, könnten die "Reds" vielleicht doch noch am derzeit einen Punkt vor ihnen liegenden Manchester City vorbeigezogen sein. Mit jedem Sieg kommen die vier möglichen Titel näher und die Chance, aus einer starken Saison eine historische zu machen.

"Ich muss nicht viel machen"

Die Fragen nach dem sogenannten Quadruple, das noch keinem Team auf der Insel gelungen ist, werden häufiger. "Das ist einfach Quatsch mit diesem Quadruple-Mist", sagte Klopp. Er will die möglichen Erfolge nicht zu nah an sich heranlassen: "Die Spannung ist da, ich muss nicht viel machen. Wir spielen jedes Spiel, das auf dem Spielplan möglich war."

Villarreal räumte trotz des Ausscheidens erhobenen Hauptes das Feld. "Auf die heutige Nacht können wir stolz sein. Wir haben bis zum Ende an uns geglaubt", erklärte Torjäger Gerard Moreno nach dem Schlusspfiff. "Die erste Halbzeit war unglaublich, sicher eine der besten der Saison. Das Match lief so, wie wir es haben wollten, aber der physische Aufwand machte sich bemerkbar. Und sie sind einfach sehr, sehr gut."

Die spanische Sportzeitung "Marca" sah eine "Heldentat" vom Europa-League-Sieger 2021. "Was Villarreal geschafft hat, ist Fußballgeschichte. Das war’s, aber die erste Hälfte wird niemand vergessen. Nicht einmal Klopp selbst." Auch Klopps Gegenüber Unai Emery, der dank seiner Europa-League-Siege längst als Experte für K. o.-Phasen gilt, nahm viel Positives mit: "Wir haben gezeigt, dass wir nicht ohne Grund bis hierher gekommen sind." Das "gelbe U-Boot" versenkte unter anderem im Viertelfinale Bayern München.

Liverpools Finalgegner wurde gestern im Duell zwischen Real Madrid und Manchester City ermittelt (Hinspiel 3:4). Das Spiel war bei Druckbeginn dieser Ausgabe noch im Gange.