Kiteishvili schoss Sturm zum Sieg über Feyenoord

Wer hätte das nach dem Einbahnstraßenfußball von Feyen-oord in der ersten Halbzeit gedacht? Der SK Sturm bot dem niederländischen Traditionsklub (mit dem starken Gernot Trauner) die Stirn, gewann durch ein Traumtor von Otar Kiteishvili in der 93. Minute 1:0 und revanchierte sich damit für das 0:6-Auswärtsdebakel. Die Grazer sicherten sich eine blendende Ausgangsposition für das letzte Gruppenspiel der Europa League am Donnerstag (19 Uhr, ServusTV) in Dänemark.

Erreicht Sturm ein Unentschieden gegen den FC Midtjylland, dann geht die Reise in der K.-o.-Phase weiter. "Ich bin sprachlos, es ist so emotional. Danke für die unglaubliche Atmosphäre", sagte Kiteishvili, der den Ball technisch sauber aus der Luft geholt und volley ins rechte Eck getroffen hatte. Dann gab es kein Halten mehr unter den 14.500 Fans. "Jetzt ist alles möglich. Wir können Erster, aber auch Letzter werden." Das liegt auch daran, dass Lazio gegen Midtjylland 2:1 siegte.

Austria Wien muss den Aufstieg in der Europa Conference League abhaken. Das 1:1 (0:0) gegen Lech Posen war zu wenig. Can Keles egalisierte in der 70. Minute das 0:1 von Mikael Ishak (48.).