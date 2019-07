Training, Sponsoren-Termine, Mediengespräche und wieder Training – in Oliver Glasners Kalender stehen derzeit viele Eintragungen, nur ein Wort fehlt: "Pause". Gestern fand der ehemalige LASK-Trainer am Rande des Trainingslagers seines neuen Klubs VfL Wolfsburg in Schladming trotzdem ein Zeitfenster für ein Gespräch mit den OÖN.