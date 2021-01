Keiner kann die Schwächephase der Bayern nützen

Neun Jahre ist es her, dass der FC Bayern am Ende einer Saison nicht über den Meistertitel jubeln konnte. 2012 ging der Titel an Borussia Dortmund, während die Münchner auch das Champions-League-Finale daheim gegen den FC Chelsea verloren. Aktuell scheinen die Bayern im Titelduell verwundbarer denn je zu sein. Das 2:3 nach 2:0-Führung gegen Borussia Mönchengladbach war der jüngste Beweis dafür. Das Programm für die Bayern ist intensiver denn je. Die Abwehr ist mit bislang 24 Gegentoren anfällig. Deshalb gab es auch leichte Kritik von Trainer Hansi Flick an David Alaba, der speziell bei einem Gegentor nicht besonders gut aussah.

Doch wie schon in so manch heikler Situation in der Vergangenheit spielen auch aktuell die Konkurrenten für die Bayern. RB Leipzig wurde von Dortmund beim 1:3 überrollt. Damit verpasste das Team von Trainer Julian Nagelsmann den Sprung an die Tabellenspitze. Die Dortmunder mit Doppel-Torschütze Erling Braut Haaland sind zwar der große Sieger der Runde – der Rückstand auf die Bayern beträgt aber fünf Punkte. Leverkusen verpasste beim 1:1 gegen Bremen die Chance, den Rückstand auf zwei Zähler zu reduzieren.

