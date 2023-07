Kapitänin Popp führte Deutschland zum 6:0-Sieg

Deutschlands Frauen-Nationalteam hat seine Co-Favoritenstellung mit dem bis dato höchsten Sieg bei der Fußball-WM 2023 eindrucksvoll untermauert. DFB-Kapitänin Alex Popp steuerte vor 27.256 Augenzeugen in Melbourne zwei Tore zum 6:0 (2:0) über Marokko bei. "Wir heben nicht ab, es war der erste Sieg – nicht mehr", sagte Cheftrainerin Martina Voss-Tecklenburg.

Einen Auftakt nach Maß legten auch die sehr spielfreudigen Brasilianerinnen, die Panama vor 13.142 Zuschauern in Adelaide 4:0 (2:0) abfertigten, hin. Herausragende Akteurin war nicht Marta (sie wurde erst in der 75. Minute eingewechselt), sondern Ary Borges: Die 23-jährige Mittelfeldspielerin, die in den USA bei Racing Louisville engagiert ist, trug sich bei ihrem WM-Debüt gleich drei Mal in die Schützenliste ein.

Am Dienstag kann in der Gruppe A bereits eine Vorentscheidung mit Blickrichtung Achtelfinale fallen. Um 7.30 Uhr (ORF 1) peilt Co-Gastgeber Neuseeland nach dem überraschenden 1:0 gegen Norwegen den nächsten Sieg gegen die Philippinen an. Sollte der gelingen und anschließend (10 Uhr, ORF 1) die Schweiz gegen Norwegen gewinnen, stünden beide erfolgreichen Teams als Fix-Aufsteiger fest.

