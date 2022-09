Kann Union Berlin die Bayern ärgern?

"Wir haben nicht den Kampf um die Tabellenführung im Kopf, sondern wollen einfach unser bestes Spiel auf den Platz bringen. Es wird eine tolle Aufgabe, bei der es viel Mut braucht", sagte Union-Trainer Urs Fischer vor dem Duell im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei. Die Berliner haben schon gegen alle Oberhausvereine gewonnen – mit einer Ausnahme. In sechs Duellen mit den Bayern gab es noch keinen Sieg, aber in der Saison 2020/21 zwei beachtenswerte 1:1-Unentschieden.

Deutsche Bundesliga, 5. Runde: Samstag, 15.30 Uhr: Union Berlin – Bayern München, Bayer Leverkusen – Freiburg, Stuttgart – Schalke, Bochum – Bremen, Wolfsburg – Köln; 18.30 Uhr: Eintracht Frankfurt – RB Leipzig. Sonntag, 15.30 Uhr: Augsburg – Hertha BSC; 17.30 Uhr: Mönchengladbach – Mainz. Abendspiel: Borussia Dortmund – Hoffenheim.