Kann Leipzig Manchester City ärgern?

RB Leipzig hat die Hoffnung auf eine Sensation im Achtelfinale der Fußball-Champions-League nicht aufgegeben. Obwohl die Sachsen Mittelfeldmotor Xaver Schlager wegen einer Syndesmosebandverletzung vorgeben müssen, glauben sie daran, dem englischen Meister Manchester City nach dem 1:1 im Heimspiel heute (21 Uhr, Sky, DAZN) ein Haxl stellen zu können.

Die Erinnerung an den jüngsten Auftritt im Etihad-Stadion ist allerdings nicht die beste: In der Gruppenphase 2021 gingen die "Roten Bullen" auswärts 3:6 unter. Und das, obwohl Starstürmer Christopher Nkunku einen (nicht lupenreinen) Hattrick geschnürt hat. Der französische Teamstürmer fehlt diesmal verletzungsbedingt.

Konrad Laimer und seine Kollegen müssen sich definitiv cleverer anstellen als vor eineinhalb Jahren – das gilt insbesondere für die Defensive. "Es wird schwer genug, aber das Erfolgserlebnis in der Meisterschaft tut uns gut", sagte Leipzig-Trainer Marco Rose nach dem jüngsten 3:0-Erfolg über Mönchengladbach. "Wir sollten versuchen, das Beste aus dem Tag, das Beste aus dem Spiel zu machen."

Manchester City war zuletzt auch nicht blendend unterwegs. Das Team von Pep Guardiola mühte sich zu einem 1:0 bei Crystal Palace, Matchwinner war einmal mehr Erling Braut Haaland, der in der 78. Minute einen Elfmeter verwandelte. Es war das 33. Tor des Norwegers in seinem 34. Saison-Pflichtspiel. In der "Königsklasse" haben die "Skyblues" von ihren jüngsten 23 Heimspielen kein einziges verloren.

Inter Mailand reist mit einem 1:0-Guthaben zum Gastspiel nach Porto, wo der italienische Meister erstmals seit 2011 in das Viertelfinale einziehen kann. Doch zuletzt präsentierten sich die "Nerazzurri" alles andere als in Hochform. In Bologna (0:1) und La Spezia (1:2) setzte es bittere Niederlagen.

