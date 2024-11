In England hat sich am Sonntag in der zehnten Liga Beeindruckendes ereignet. Im Duell mit Sunderland West End drehte der Yarm & Eaglescliffe FC ein verloren geglaubtes Match in der Nachspielzeit noch in einen Auswärtssieg um. "Das war das verrückteste Fußballspiel, das ich je erlebt habe, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das je getoppt wird", wird Stephen Jackson, Trainer des englischen Zehntligisten Yarm and Eaglescliffe FC, vom Sender "Nova Radio" zitiert.

Was war passiert? In der Partie zwischen Sunderland West End und Yarm in der Northern League Division Two am Wochenende lagen die Gastgeber bis zur Nachspielzeit scheinbar beruhigend mit 5:2 in Führung. Doch dann wachte Yarm and Eaglescliffe FC richtig auf: Das 3:5 in der 92. Minute schien nur reine Ergebniskosmetik zu sein, nach einem verwandelten Elfmeter eine Minute später keimte Hoffnung auf einen Punktgewinn auf. Doch das war noch nicht alles: Dank zweier weiterer Treffer (94., 96.) drehte Yarm die Partie tatsächlich und gewann. Es fühle sich "unwirklich" an, sagte Yarm-Trainer Jackson nach der Partie. "Es kann in der Geschichte des Fußballs kein größeres Comeback gegeben haben."

