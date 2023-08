Kane muss auf ersten Titel mit Bayern noch warten

Sein Debüt beim FC Bayern München hätte sich Top-Zugang Harry Kane wohl anders vorgestellt: Beim 0:3 im Supercup-Finale am Samstag gegen Leipzig kam der englische Teamkapitän, der erst am Freitagabend in München gelandet war, 30 Minuten lang zum Einsatz. Danach entschuldigte sich Bayerns Trainer Thomas Tuchel bei Kane für die schwache Leistung des Teams bei Kanes Premiere. Die Mitspieler konnten den neuen Top-Star nicht in Szene setzen.

100 Millionen Euro Ablöse bezahlen die Bayern an Tottenham, 20 weitere Millionen könnten als Bonus noch dazukommen. "Der Empfang der Fans war überwältigend. Ich kann mich nur bei den Fans und dem Verein bedanken. Ich hoffe, ich gebe ihnen im Laufe der Saison mehr Gründe zum Jubeln", sagte Kane bei seiner Präsentation und begründete auch, warum seine Wahl auf die Bayern gefallen war. "Ein großer Teil meiner Entscheidung war, dass ich am Ende meiner Karriere nicht die Entscheidung bereuen wollte, niemals im Ausland gespielt zu haben. Ich erinnere mich daran, was der Wechsel von David Beckham zu Real Madrid für eine große Sache war." Der wochenlange Verhandlungspoker um seine Person ist auch an Kane, dessen Jahresgehalt 25 Millionen Euro betragen soll, nicht spurlos vorbeigegangen. "Es waren sehr anstrengende Tage. Es ist mein erster großer Transfer", gestand Kane, der schon im Nachwuchs bei Tottenham gespielt hatte, und bezeichnete die 48 Stunden vor Vertragsunterschrift als "Achterbahnfahrt".

Bis zum Liga-Start am Freitag gegen Werder Bremen will sich der 30-Jährige nun bestmöglich integrieren. Dazu gehört auch, so schnell wie möglich Deutsch zu lernen. "Ich habe mein ganzes Leben in England und der Premier League verbracht. Natürlich muss ich mich anpassen. Dieses Team hat tolle Spieler – und wir müssen sehen, dass wir schnellstmöglich zusammenfinden."

