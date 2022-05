Kalajdzic lässt Stuttgart träumen

ÖFB-Teamstürmer Sasa Kalajdzic traf in der Münchner Allianz-Arena zum Endstand (52.) und verkürzte damit den Rückstand auf Hertha BSC auf drei Punkte. Bei einem Bayern-Sieg wären die Berliner gerettet gewesen. In der letzten Runde am Samstag empfängt Stuttgart den 1. FC Köln, Hertha BSC muss nach Dortmund. Arminia Bielefeld ist aufgrund des schlechten Torverhältnisses praktisch abgestiegen. Das Duell der österreichischen Cheftrainer endete gestern ebenfalls ohne Sieger: Oliver Glasner erreichte mit Frankfurts B-Team ein 1:1-Remis gegen Adi Hütters Mönchengladbach.