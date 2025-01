Juventus Turin buhlt um ÖFB-Teamspieler

Laut Gazzetta dello Sport ist der 26-jährige Verteidiger von RC Lens ein Wunschobjekt von Juventus-Sportdirektor Cristiano Giuntoli, der die Abwehr der Bianconeri verstärken will. Danso winke vorerst in Turin ein Leihvertrag bis Juni. Kolportiertes Interesse gibt es aber auch aus England und Frankreich.

Laut Medienberichten hat der französische Erstligist Rennes 22 Millionen Euro für die Verpflichtung Dansos auf den virtuellen Tisch gelegt. Der Spieler bevorzuge jedoch einen Wechsel nach Italien, berichtete die Gazzetta dello Sport. Juventus ist aktuell Fünfter der Serie A. Rennes stemmt sich als 16. gegen den Abstieg aus der Ligue 1.

Juventus soll bereit sein, sich das Leihgeschäft 2,5 Mio. Euro kosten zu lassen. Der 36-fache italienische Meister hat nach dem Kreuzbandriss von Bremer Handlungsbedarf auf der Innenverteidiger-Position. Auch Pierre Kalulu ist aktuell verletzt. Laut Transferexperte Fabrizio Romano will Juventus auch eine Kaufoption im Sommer integriert wissen. Und auch der englische Erstligist Aston Villa soll ein Leihgeschäft in Erwägung ziehen. Danso stand gegen Angers zuletzt nicht im Lens-Kader. Für Österreichs Nationalteam ist der in Voitsberg geborene Sohn ghanaischer Eltern bisher 24-mal aufgelaufen.

Rätselraten nach auffälligem Herzbefund

Danso war unmittelbar vor Transferschluss in Italien im August vor einem 25-Millionen-Euro-Wechsel von Lens nach Rom gestanden. Er wäre damit zum teuersten österreichischen Verteidiger der Geschichte avanciert, der Transfer platzte aber wegen eines auffälligen Herzbefundes. Danach hatte wochenlang Rätselraten um seinen Gesundheitszustand geherrscht. Nach einem "minimalinvasiven Eingriff", dem er sich zu Untersuchungszwecken an seinem Herzen in London unterzogen hatte, gab er am 19. Oktober sein Comeback.

Danso ist nicht der einzige Spieler, mit österreichischer Verbindung, für den sich ein Serie A-Klub interessiert. Laut Gazzetta dello Sport hat Atalanta Bergamo Interesse an Salzburgs Flügelstürmer Adam Daghim. Der 19-jährige Däne steht seit eineinhalb Jahren bei den Bullen unter Vertrag.

