Juventus gewann dank späten Vlahovic-Treffers

Die "Alte Dame" setzte sich am Samstag gegen Frosinone mit 2:1 durch, das Siegestor erzielte der in der 54. Minute eingewechselte Dušan Vlahovic neun Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Ein weiterer Treffer wurde dem Serben und Juventus wegen Abseits aberkannt. Die "Bianconeri" stehen in der Tabelle weiter auf dem zweiten Platz hinter Leader Inter Mailand.

Die Mannschaft von ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic empfängt am Abend (18.00 Uhr) im Heimspiel Lecce und kann ihren Vorsprung wieder auf vier Punkte ausbauen. Bereits am späteren Nachmittag waren zwei andere Österreicher im Einsatz. Stefan Posch spielte beim 1:0-Erfolg von Bologna gegen Atalanta Bergamo durch, sein Team sprang dadurch auf den vierten Tabellenplatz. Beim Heim-1:1 von Torino gegen Udinese stand Valentino Lazaro bis zur 86. Minute für die Turiner auf dem Spielfeld.

Für Titelverteidiger Napoli gab es bereits vor dem Anpfiff der Partie gegen die AS Roma eine Erfolgsmeldung: Serie-A-Torschützenkönig Victor Osimhen hat seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2026 verlängert. Laut der "Gazzetta dello Sport" soll der neue Kontrakt eine Ausstiegsklausel für eine Summe zwischen 120 und 130 Millionen Euro beinhalten. Zudem soll sich das Gehalt des 24-Jährigen verdoppelt haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper