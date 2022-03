Juventus-Coach auf Konfrontationskurs

Drei Teams aus England, drei aus Spanien, dazu Bayern München und Außenseiter Benfica Lissabon. Frankreich und Italien sind bei der heutigen Viertel- und Halbfinal-Auslosung der Fußball-Champions-League (12 Uhr, Sky und DAZN) in Nyon gar nicht vertreten. Nach Paris Saint-Germain erlebte auch Juventus ein enttäuschendes Aus.

Die Turiner schieden mit einer 0:3-Heimblamage gegen Villarreal (Hinspiel 1:1) zum dritten Mal in Serie im Achtelfinale gegen einen weniger prominenten Gegner (zuvor Lyon und Porto) aus. In der Liga liegt der frühere Serienmeister – im Winter mit 80-Millionen-Stürmer Dusan Vlahovic verstärkt – derzeit sieben Punkte hinter Spitzenreiter AC Milan auf Rang vier. Juve-Trainer Massimiliano Allegri reagierte ungehalten auf die scharfe Kritik. "Ich wusste, dass die Leute bei einem Aus von Versagen sprechen würden, aber das ist intellektuelle Verlogenheit", sagte der 54-Jährige: "Ja, wir sind enttäuscht, aber wir müssen auch Realisten sein. Es gibt zehn Teams in Europa, die über Juventus zu stellen sind. Das ist keine Schande, das ist Fakt."

Chelsea darf trotz der existenziellen Krise des Klubs um den russischen Noch-Besitzer Roman Abramowitsch, der mit harten Sanktionen belegt wurde, von einer erfolgreichen Titelverteidigung träumen. Der 2:1-Sieg in Lille war Balsam auf den Wunden. "Wir haben Widerstandskraft und Mentalität gezeigt, um über die Schwierigkeiten hinwegzukommen", sagte Thomas Tuchel, für den es der 32. volle Erfolg in seinen ersten 50 Champions-League-Spielen als Trainer war. Damit stellte der Deutsche einen Rekord auf.

Er überflügelte Zinedine Zidane, der bei 31 Siegen in Diensten von Real Madrid hielt.