Julian Nagelsmann: "Es gibt keine Toleranz für Ausrutscher"

Die Münchner gehen mit einer 0:1-Hypothek in das Rückspiel gegen den spanischen Liga-Siebenten FC Villarreal, der seit eineinhalb Jahren magische Nächte auf internationaler Ebene zelebriert. Das "gelbe U-Boot" ist amtierender Europa-League-Sieger und auch in der Königsklasse ein ernstzunehmender Gegner. Das bekam Juventus Turin in der Runde der letzten 16 leidvoll zu spüren. Die "Alte Dame" ging zu Hause 0:3 unter. Die Bayern müssen sich also auf starke Gegenwehr einstellen.

Das weiß Trainer Julian Nagelsmann, der nach der bescheidenen Vorstellung beim 1:0-Bundesliga-Sieg über Augsburg die Schrauben anzog. "Es gibt keine Toleranz für Ausrutscher. Es geht um unseren inneren Antrieb. Die Art und Weise unseres Auftritts ist das alles Entscheidende."

"Wir werden das Spiel rocken"

Kapitän und Star-Torhüter Manuel Neuer versprüht trotz der aktuellen Formkrise Zuversicht: "Wir werden mit den Zuschauern das Spiel rocken." So sieht es auch Leon Goretzka: "Die Hütte wird brennen, wir werden ein Spiel abliefern, welches Bayern-like ist."

Der deutsche Rekordmeister hat zuletzt am 7. Jänner vor eigenem Publikum verloren (1:2 gegen Mönchengladbach), jeder Erfolg mit einem Tor Differenz hätte eine Verlängerung zur Folge. Es ist aber der Anspruch der Münchner, die Geschichte schon in der regulären Spielzeit zu beenden.

Ein Schützenfest wie im Achtelfinale gegen Salzburg (7:1) erwartet niemand, dafür ist Villarreal – obwohl in der spanischen Meisterschaft nicht ganz auf der Höhe – zu gefestigt. "Wir sind sehr hungrig, bleiben aber demütig", sagte Giovani Lo Celso.