Joshua Kimmich mit Corona infiziert

Mit nur 14 Feldspielern war der deutsche Rekordmeister in die Ukraine gereist. Joshua Kimmich war als ungeimpfte Kontaktperson zu Hause in Quarantäne geblieben – nun gab der deutsche Teamspieler selbst einen positiven Test ab. Kurz davor hatte Bundestrainer Hansi Flick nach einem Gespräch mit dem 26-Jährigen noch angedeutet, dass dessen Impfung bevorstehe: "Ich denke, dass es bei Jo in die Richtung geht, dass er sich impfen lässt. Es ist in Zukunft auch nicht mehr anders möglich, denke ich." Auch Eric-Maxim Choupo-Moting wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Beiden gehe es "den Umständen entsprechend gut", teilte der Klub mit. Jamal Musiala und Serge Gnabry sind inzwischen geimpft.