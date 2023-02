Jose Mourinhos Star hat alle Freiheiten

Nach dem Aus in der Champions League ist das Achtelfinal-Los in der Europa League ein guter Trost für Red Bull Salzburg gewesen. Erstmals in der Klubgeschichte gastiert der AS Rom am morgigen Donnerstag (18.45 Uhr) in Salzburg. Und die Römer kommen als aktueller Sieger der UEFA Conference League.

Neben Trainer Jose Mourinho konzentriert sich bei AS Roma vieles auf Weltmeister-Star Paulo Dybala. Der 29-Jährige blüht als zentrale Figur in Jose Mourinhos System auf. Kein Spieler in Europas Top-Fünf-Ligen hat in den ersten Wochen des neuen Jahres mehr Assists geliefert.

Bis 2025 hat Dybala vergangenen Sommer bei Roma unterschrieben. Der argentinische Weltmeister könnte den Klub dennoch bereits im Sommer wieder verlassen – und das relativ günstig. Laut Medienberichten hat sich Dybala eine Ausstiegsklausel für ausländische Klubs über lediglich zwölf Millionen Euro in seinen Vertrag schreiben lassen. Für Rivalen in Italien sind es 20 Millionen. Ohne diese Klausel hätte Roma nicht den Zuschlag erhalten. Der Offensivstar kann damit selbst wählen können, wie lange er in Rom bleibt.

Dybalas Lob für Mourinho

Mourinho lässt den Ausnahmekicker in seinem 3-4-2-1 meist neben Kapitän Lorenzo Pellegrini in einer hängenden Rolle hinter Solospitze Tammy Abraham spielen. Dybala hat sich bisher nur lobend über den Startrainer geäußert, der vielen auch als Defensivapostel gilt.

"Er hilft mir, jeden Tag besser zu werden", sagte der Kreativmann, der beim italienischen Tabellenvierten aufblüht, nachdem es bei Juventus am Ende nicht ideal gelaufen war. 2020 war er noch zum besten Spieler der Serie A gewählt worden. Trotzdem konnte man sich im Sommer nach fünf Meistertiteln mit Juve und 115 Toren in sieben Jahren nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Das freut auch die Besucher des morgigen Salzburg-Spiels.

