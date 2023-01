Joao Felix wechselt in die Premier League

Die Londoner bestätigen am Mittwoch den Transfer des 23-Jährigen. Englische Medien berichteten von einer Leihgebühr von elf Millionen Euro, wobei die Spanier ursprünglich deren 15 verlangt haben sollen.

Neben den „Blues“ waren auch Manchester United und der FC Arsenal an Felix interessiert.

Chelsea tut neuer Offensivschwung gut, in der Premier League liegt die Truppe von Coach Graham Potter derzeit nur an der zehnten Stelle. Im FA-Cup und im Ligapokal scheiterte man jeweils an Manchester City.

