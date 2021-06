Joachim Löw lässt zum Abschied tief blicken

Die Abschiedstournee von DFB-Bundestrainer Joachim Löw hat begonnen, nach der am 11. Juni beginnenden Europameisterschaft ist Schluss. Schon vorher gestattete der 61-Jährige aus Schönau im Schwarzwald im Interview mit "Die Zeit" Einblicke in sein Innenleben.

"Der Preis dieses Lebens"

Schon über den WM-Titel 2014 hatte sich Löw nicht ausgelassen freuen können. "Nach dem Turnier war ich nicht weit weg von einer depressiven Verstimmung. Nach jedem Turnier ist da eine Leere." Die 17 Jahre beim DFB haben den früheren Profi geprägt und gewandelt: Immer im Blickpunkt, immer in der Kritik, immer öffentlich. "Sobald ich vor die Tür gehe, bin ich in der Öffentlichkeit. Das ist der Preis dieses Lebens als Bundestrainer. Ich habe mir natürlich so etwas wie einen Panzer zugelegt."

Löw sprach auch über seine Kinderlosigkeit: "Natürlich gibt es Momente, in denen ich eigene Kinder sehr vermisse. Ich bin ja in einer Großfamilie aufgewachsen, habe viele Brüder. Bei uns war das Haus immer voll", erzählte der Teamchef. Über das Thema Homosexualität sagte Löw: "Wenn es mich beträfe, würde ich auch dazu stehen. In der Gesellschaft ist die Offenheit grundsätzlich vorhanden. Und das ist wichtig. Obwohl sich schon wahnsinnig viel getan hat, fehlt sie aber vielleicht noch ein bisschen im Stadion."