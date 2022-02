Inters Rückkehr nach zehn Jahren Pause

Heute kommt es im altehrwürdigen Mailänder San-Siro-Stadion zum Champions-League-Kracher zwischen Inter Mailand und Liverpool. Im Achtelfinal-Hinspiel (21.00 Uhr) versucht das Team von Inter-Trainer Simone Inzaghi eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in drei Wochen an der Anfield Road herauszuspielen. Beide Traditionsklubs belegen in der heimischen Liga Rang zwei.

Die Italiener werden ihr erstes K.o.-Duell in der Champions League seit zehn (erfolglosen) Jahren bestreiten, nachdem sie in ihrer Gruppe hinter Real Madrid Zweiter wurden. "Wir haben seit vielen Jahren nicht mehr im Achtelfinale gespielt, und obwohl es sehr schwierig sein wird, werden wir versuchen, die Hürde zu nehmen", sagt Inters Trainer Simone Inzaghi. "Auf dem Papier ist Liverpool der Favorit, aber die Spiele müssen erst gespielt werden" , so Inzaghi, der zu Saisonbeginn für Meistertrainer Antonio Conte übernahm.

Bei Liverpool ist es durchaus vorstellbar, dass in der Offensive ein neues Gesicht eingesetzt wird. Mit Winter-Neuzugang Luis Diaz holte der Champions-League-Sieger von 2019 weitere Qualität in den stark besetzten Angriff. Genug Optionen in der Offensive hat Klopp allemal. "Wir haben Optionen und Lösungen für verschiedene Probleme", meinte der Deutsche. Er ließ durchblicken, auf seine nimmermüden Stars zu vertrauen. "Mohammed Salah und Sadio Mane trinken keinen Alkohol und sie sind beide Naturgewalten, deshalb erholen sie sich sehr schnell von Turnieren wie dem Afrika Cup. Ich bin nicht überrascht, dass sie schon wieder bereit sind", verriet Klopp. Inter sei jedoch ein harter Gegner. "Sie sind auch in dieser Saison wahrscheinlich das beste Team in Italien."