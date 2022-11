Infantino einziger Bewerber um FIFA-Präsidentschaft

Der Schweizer ist der einzige Bewerber für die Wahl am 16. März 2023 in Kigali, wie die FIFA am Donnerstag mitteilte. Es seien keine weiteren Kandidaturen eingegangen.

Damit gilt die Wiederwahl des 52-Jährigen, dem bereits die Unterstützung unter anderem aus Südamerika, Asien und Ozeanien zugesagt worden war, als sicher.