In fünf Minuten von 100 auf 0

Am Ende gab es aber lange Gesichter in der NV-Arena, der italienische Spitzenreiter mit ÖFB-Kapitänin Carina Wenninger drehte das Match binnen fünf Minuten (75., 77., 80.) und gewann schließlich 4:3. Das war dann bei einem Torschussverhältnis von 35:11 zugunsten der Römerinnen auch nicht unverdient. "Trotzdem tut es sehr weh, so verloren zu haben", sagte Jasmin Eder, die das erste Champions-League-Tor in der Klubgeschichte erzielt hatte. Die 30-Jährige traf vom Elfmeterpunkt in der 30. Minute zum 1:0. Der Rest ist bekannt.