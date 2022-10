In der "Wahren Tabelle" wäre Frankfurt Spitzenreiter der deutschen Bundesliga

Die Hessen fühlen sich zum wiederholten Mal von den Schiedsrichtern im Stich gelassen. Das untermauert die sogenannte "Wahre Tabelle", in der strittige Entscheidungen berücksichtigt und von einem vom Fußball-Portal "Transfermarkt" nominierten Expertengremium korrigiert werden.

Wäre alles astrein verlaufen, stünde die Eintracht nicht auf Position fünf. Die "Falken" wären mit einem Punkt Vorsprung auf den amtierenden Champion FC Bayern, der Mainz 6:2 abfertigte, Spitzenreiter.

"Ich habe die Bilder gesehen. Es war ein klarer Elfmeter und eine Rote Karte", sagte Trainer Glasner mit Blick auf die Schlüsselszene in der 43. Minute. Der Ex-Salzburger Karim Adeyemi im Dortmund-Trikot hatte Frankfurt-Offensivmann Jesper Lindström unsanft zu Boden gerempelt und den Dänen damit um eine hundertprozentige Torchance gebracht. Das war beim Stand von 1:1.

"Die Referees sind die Ärmsten"

Glasner stellte anschließend die Sinnfrage hinsichtlich des Video Assistant Referees (VAR). "Ich finde, die Referees sind dann die Ärmsten. Er wartet auf das Zeichen vom VAR – und das kommt nicht. Schade, es ist nicht das erste Mal. Wenn er das Fernsehbild nicht hat, dann braucht man den VAR auch nicht mehr", urteilte der 48-Jährige aus Riedau. "Wir diskutieren die ganze Zeit über den VAR. Ich frage mich, wofür wir das Ding haben, wenn wir es nicht nutzen", ergänzte Sport-Vorstand Markus Krösche verärgert.

Referee Sascha Stegemann hatte zumindest nach dem Schlusspfiff die Größe, sich in Interviews zu stellen und seinen Fehler einzugestehen. "Wenn ich jetzt die Bilder mit den entsprechenden Kameraperspektiven sehe, muss man klar konstatieren, dass es einen Strafstoß für Eintracht Frankfurt hätte geben müssen", sagte der 37-Jährige.

Der gebeutelte Traditionsklub und amtierende Europa-League-Sieger hat jetzt gar keine Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken. Bereits am Dienstag (21 Uhr, DAZN und Sky) wartet in Lissabon das Gruppenfinale in der Champions League. Die Eintracht muss bei Sporting CP gewinnen, um den Sprung in die Top Zwei und damit in das Achtelfinale zu schaffen. Das erste Duell verlor Frankfurt zuhause 0:3. "Wir werden dagegenhalten, wir spielen immer auf Sieg", betonte Glasner: "Klar sind wir enttäuscht über unsere Niederlage, aber die Leistung war großartig. Ich traue es der Mannschaft absolut zu, dass sie das schafft." (alex)