Hut ab vor Österreichs Meister FC Salzburg. Die Mozartstädter bleiben auch nach dem zweiten Duell mit einem vermeintlichen "Riesen" in der Fußball-Champions-League ungeschlagen. Acht Tage nach dem 1:1 gegen den AC Milan erreichten die "Roten Bullen" ein überraschendes 1:1 (0:0) beim FC Chelsea und gehen mit entsprechend breiter Brust in die beiden anstehenden Duelle mit Dinamo Zagreb. Die Kroaten unterlagen in Mailand 1:3.