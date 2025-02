"Immer am richtigen Platz": Arnautovic als Inter-Matchwinner

Der ÖFB-Rekordteamspieler kam in der 28. Minute für den angeschlagenen Marcus Thuram und verwertete bald nach der Pause eine Hereingabe von Carlos Augusto per Kopf (52.). Die Gazzetta dello Sport feierte ihn als "Matchwinner" und geizte nicht mit Lob. "Arnautovic bringt Inter Glück: Er wird zu Beginn der zweiten Halbzeit eingesetzt, und Inter schafft den Sieg", kommentierte Gazzetta dello Sport. "Coach Inzaghi schenkt Arnautovic Vertrauen, und der Stürmer entscheidet das Match. Er führt Inter immer näher an Tabellenführer SSC Napoli", lobte Tuttosport. "Arnautovic ist immer am richtigen Platz, sein Tor wiegt Gold", kommentierte die römische Tageszeitung La Repubblica.

Lesen Sie auch: Champions League: Playoffs mit Duell der Giganten

"Arnautovic unterbricht eine lange Durststrecke. Mit dem richtigen Temperament kämpft er vor dem Tor in der Phase, in der das Match für Inter besonders heikel wird", kommentierte Corriere dello Sport. Laut dem Blatt sei der Wiener ein Spieler, der dank seines Charismas und seiner engen Beziehung zu den Teamkollegen für den Zusammenhalt der Mannschaft besonders wichtig sei.

In der laufenden Saison war es erst der neunte Liga-Einsatz für den 35-jährigen Arnautovic, der auch in der Champions League und im Cup je einmal getroffen hat. Gegen die Fiorentina war Inter durch ein Eigentor von Ex-Salzburger Marin Pongracic (28.) in Führung gegangen, der Ausgleich durch einen Elfmeter von Rolando Mandragora (44.) gefallen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Champions League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.