Ilzers Hoffenheimer befreiten sich mit 3:1-Sieg in Bremen

Nach zwei klaren Niederlagen setzten sich die Hoffenheimer am Sonntag auswärts gegen Werder Bremen verdient mit 3:1 (2:1) durch. Damit vergrößerte die Ilzer-Truppe, bei der ÖFB-Legionär Alexander Prass in der 83. Minute eingewechselt wurde, nach der 22. Runde den Vorsprung auf die Abstiegszone als Tabellen-15. auf sieben Punkte.

Bei der frühen Führung der Bremer durch ein Eigentor von Stanley Nsoki (7.) waren zwei ÖFB-Kicker beteiligt: Eine Flanke von Romano Schmid köpfelte der TSG-Verteidiger knapp vor Marco Grüll ins eigene Tor. Die Ilzer-Elf presste in der Folge früh an, alle drei Treffer resultierten aus dem hohen Anlaufen. Erst drehten Anton Stach (28.) und Tom Bischof (44.) die Partie, nach dem Seitenwechsel erhöhte Gift Orban (63.) per Kopf zum Endstand.

Christian Ilzer gewann mit Hoffenheim in Bremen. Bild: GEPA pictures/ Witters/ Tim Groothuis

Eintracht Frankfurt festigte unterdessen mit einem souveränen 3:1 (2:0) gegen Holstein Kiel den dritten Tabellenplatz. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller hat im Kampf um die Champions-League-Fixplätze nach dem siebenten Ligaspiel in Serie ohne Niederlage nun sechs Punkte Vorsprung auf den fünftplatzierten SC Freiburg. Der Aufsteiger aus Kiel, der kurzfristig auf Benedikt Pichler wegen muskulärer Probleme verzichten musste, rutschte ans Tabellenende ab.

Zwei Schwerverletzte nach Fan-Sturz

Das Spiel wurde allerdings durch einen Unfall auf den Tribünen überschattet. Beim Sturz eines Eintracht-Fans vom Mittel- in den Unterrang der Frankfurter Arena sind zwei Personen schwer verletzt worden. Zwei weitere Zuschauer erlitten leichtere Verletzungen. Das teilte die Eintracht nach der Partie mit. Die beiden Schwerverletzten wurden zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus eingeliefert.

Im abschließenden Spiel der Runde feierte der 1. FSV Mainz 05 einen 2:0-Auswärtssieg in Heidenheim. Während die Mainzer, bei denen ÖFB-Kicker Phillipp Mwene durchspielte, auf den sechsten Platz kletterten, befinden sich die Heidenheimer nach der fünften Niederlage in Serie als Tabellen-16. mitten im Kampf gegen den Abstieg. Bei den Verlierern wirkte Mathias Honsak über die gesamte Spielzeit mit.

