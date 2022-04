"Ich will dieses Glücksgefühl unbedingt wieder erleben"

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp, der mit seinen "Reds" in dieser Saison die Chance hat, vier Titel zu gewinnen, will von einer gmahd’n Wies’n im Semifinale der Fußball-Champions-League nichts wissen. "Es wird hart, hart, hart. Wäre es in dieser Phase nicht schwer, würde etwas falsch laufen", sagte der Deutsche vor dem heutigen Heimspiel (21 Uhr, ServusTV, Sky, DAZN) gegen den spanischen Liga-Siebenten FC Villarreal.

Wohl wissend, dass sich schon einige namhafte Kaliber die Zähne am "Gelben U-Boot" ausgebissen haben. In der K.-o.-Phase war zunächst Juventus am Team von Europacup-Spezialist Unai Emery (vier Titel in der Europa League) gescheitert, dann fanden die Bayern kein probates Rezept.

Diese Errungenschaften ringen Klopp Respekt ab. "Villarreal hat den vielleicht erfolgreichsten Trainer in Cup-Wettbewerben. Es ist unglaublich, was er macht." Emery gewann seit 2009/10 nicht weniger als 84 Prozent seiner K.-o.-Duelle in internationalen Matches, eine bessere Bilanz hat nur Ex-Real-Madrid-Coach Zinedine Zidane (88 Prozent), der bei Paris Saint-Germain hoch im Kurs stehen soll.

Keine guten Erinnerungen

Auf dem Papier bleibt trotzdem der FC Liverpool, der die dritte Champions-League-Trophy nach 2005 und 2019 ins Visier nimmt, hoher Favorit. Mohamed Salah hat die Saisonmarke von 30 Toren erreicht und Lust auf mehr. "2019 war ein unglaubliches Glücksgefühl, das ich unbedingt wieder erleben möchte", betonte der 29-jährige Ägypter. Mit Sadio Mane, der in dieser Spielzeit 19 Volltreffer zu Buche stehen hat, könnte auch ein Ex-Salzburger eine tragende Rolle in diesem Semifinale im Stadion an der Anfield Road spielen.

Villarreal hat keine guten Erinnerungen an die Liverpool-Heimstätte. 2016 gab es dort im Europa-League-Halbfinale nach einem 1:0-Heimsieg eine 0:3-Niederlage, die das bittere Aus besiegelte. Emery war damals Coach des FC Sevilla und gegen die "Reds" im Endspiel erfolgreich. Das sollte als Warnung verstanden werden.

"Wir fiebern dem Spiel gegen einen Kontrahenten, der in großartiger Form ist, entgegen. Wir werden uns mit allem Selbstvertrauen dieser Welt dagegenstemmen, gemeinsam sind wir stark", betonte Villarreals Mittelfeldspieler Dani Parejo.

Ein kleiner Vorteil der Spanier, die auf Yeremy Pino verzichten müssen, ist, dass sie sich mehr als eine Woche lang auf das Duell vorbereiten konnten, da die spanische Meisterschaft am Wochenende wegen des Cup-Finales Sendepause hatte.

Liverpool hingegen war am Sonntag im Merseyside-Derby gegen Abstiegskandidat FC Everton im Einsatz und 2:0 erfolgreich. Divock Origi traf als "Joker", was zeigt, dass auch die Ersatzbank viel Qualität hat.