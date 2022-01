Christian Eriksen hat sich in seinem ersten Interview nach seinem Zusammenbruch bei der Fußball-EM im vergangenen Sommer im ersten Gruppenspiel Dänemarks gegen Finnland (0:1) für die weltweite Anteilnahme bedankt. "Es war unglaublich, dass so viele Menschen das Bedürfnis hatten, mir zu schreiben oder Blumen zu schenken. Es hat so viele Leute berührt - und das wollten sie meiner Familie und mir zeigen.