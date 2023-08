"Ich bin gekommen, um eine Trophäe zu stemmen"

Für Marko Arnautovic ist die am Mittwochabend verkündete Rückkehr zu Italiens Fußball-Topklub Inter Mailand auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. "Vor 13 Jahren war ich mehr Fan als Spieler", sagte der Wiener, der mit 34 Jahren noch die Gelegenheit, Titel zu gewinnen, wahrnehmen will: "Ich bin hierhergekommen, um eine Trophäe zu stemmen."

Trotz einer schillernden Karriere hat der Ausnahmekicker kaum Titel in seiner Sammlung. Die bedeutendsten stammen aus der Saison 2009/10, als der damalige Jungspund bei Inters Triple aus Liga, Cup und Champions League lediglich drei Ligaeinsätze verbuchte. "Ich bin hierhergekommen, weil ich etwas gewinnen möchte, und hier bei Inter muss man etwas gewinnen", bestätigte er bei seiner Präsentation im Interview mit dem Champions-League-Finalisten, der ihn für kolportierte zehn Millionen Euro von Bologna ausleiht und bei Eintreffen bestimmter sportlicher Faktoren eine Kaufpflicht hat. Bei den "Nerazzurri", die seit 2016 mehrheitlich dem chinesischen Einzelhandels-Riesen Suning Commerce gehören, versucht man die Abgänge von Romelu Lukaku (Leih-Ende) und Edin Dzeko (ablösefrei) mit Marcus Thuram (ablösefrei) und nun Arnautovic zu kompensieren. Große Shoppingtouren am Personalsektor sind bei Inter derzeit nicht angesagt. Ganz im Gegenteil: In den jüngsten drei Saisonen erwirtschaftete man ein klares Transferplus.

Vorausgesetzt, die kolportierten zehn Millionen Euro sind korrekt, ist Arnautovic ("vor 13 Jahren war ich ein bisschen ein Hitzkopf, habe mich nicht so sehr auf meinen Fußball konzentriert") jedenfalls im wahrsten Sinne des Wortes ein "Golden Oldie". Denn abgesehen von Cristiano Ronaldo, für den Manchester United 2021 17 Millionen Euro an Juventus überwies, dürfte kein Spieler über 34 Jahre einem aufnehmenden Verein so viel wert gewesen sein.

Debüt schon zum Auftakt

Sein Debüt könnte Arnautovic bereits am morgigen Samstag beim Heim-Ligaauftakt gegen Monza geben. Rund einen Monat später winken dem 108-fachen ÖFB-Teamspieler – auch Red Bull Salzburg wäre als Gegner möglich – dann die ersten Champions-League-Einsätze seit Dezember 2010. Damals erzielte er im Dress von Werder Bremen beim 3:0-Sieg just gegen Inter Mailand einen von insgesamt zwei Treffern in der "Königsklasse".

