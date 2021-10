"Ich bin Fußballer und ich bin schwul": Australischer Profi outet sich

Zu Beginn des rund dreiminütigen Videos mit dem Titel "Josh's Truth" kündigte der Profi von Adelaide United an, dass er "etwas Persönliches" mit der Community teilen wolle: "Ich bin ein Fußballer und ich bin schwul". Um seinen Traum vom Profifußball verwirklichen zu können, verbarg Cavallo in seiner Jugend seine Gefühle, weil er sich schämte. Nun aber habe er es satt, dieses Doppelleben zu führen - ein Gefühl, das er niemandem wünsche: "Alles, was ich will, ist Fußballspielen und gleich behandelt zu werden".

Der 21-Jährige berichtete von einer großen Unterstützung, die er von seinen Angehörigen, Freunden und Teamkollegen erhalten hatte: "Ich will Leuten zeigen, dass es in Ordnung ist, wenn du schwul bist und Fußball spielst". Cavallo wolle durch sein Coming-out weitere Fußballer zu diesem Schritt inspirieren:

"Es ist erstaunlich zu wissen, dass es derzeit keine schwulen Profifußballer gibt, die sich outen und aktiv spielen. Nicht nur in Australien, sondern auf der ganzen Welt", schrieb Cavallo auf Instagram. "Ich weiß, dass es andere Spieler gibt, die sich bisher noch nicht hervorgewagt haben. Ich möchte helfen, dies zu ändern."

Als erster Profi-Fußballer hatte sich der Engländer Justin Fashanu 1990 während seiner Laufbahn zu seiner Homosexualität bekannt. Der Deutsche Thomas Hitzlsperger oder der US-Amerikaner Robbie Rogers taten dies nach bzw. bei Beendigung ihrer Karrieren. Im Frühjahr machte das deutsche Fußballmagazin "11FREUNDE" mit einer groß angelegten Kampagne auf das Thema aufmerksam. In Österreich hat sich bisher kein aktiver Fußball-Profi als schwul geoutet.