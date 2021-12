Hütter vor Spiel gegen Glasner unter Druck

Zu einem ganz besonderen Wiedersehen kommt es heute in der deutschen Fußball-Bundesliga. Adi Hütter trifft mit Mönchengladbach auf seinen Ex-Verein Eintracht Frankfurt mit seinem Nachfolger Oliver Glasner. Dass Hütter in der Tabelle mit Gladbach nur auf Platz 13, die Frankfurter hingegen auf Platz 9 liegen, ist doch eine große Überraschung. Hütter hatte Frankfurt wohl auch wegen der besseren Perspektiven in Gladbach verlassen. Die Gladbacher bezahlten eine Ablöse von rund 7,5 Millionen Euro, um die Ausstiegsklausel ziehen zu können. Hütters Wechsel wurde in der Vorsaison vorzeitig publik, danach rutschte Frankfurt in ein Tief und verpasste auch die bereits sicher geglaubte Qualifikation für die Champions League. Es war klar gewesen, dass in Frankfurt ein Neustart stattfinden würde, weil auch zahlreiche Leistungsträger den Klub verlassen würden.

Dieser Neustart ist unter Hütters Nachfolger Glasner nach Startschwierigkeiten gelungen. Zuletzt wurden vier von fünf Liga-Spielen gewonnen, in der Europa League steht man bereits im Achtelfinale. Gladbach kassierte zuletzt hingegen drei Niederlagen in Serie mit 2:14 Treffern. "Man kann bei Gegenwind nicht als Erster umfallen, sondern muss stehen bleiben", sagte Hütter gestern. Sein Gegenüber warnte vor dem gestrigen Duell: "Wir werden uns von den drei Niederlagen des Gegners sicher nicht blenden lassen." Glasner muss heute auf den verletzten ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker verzichten.