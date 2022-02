Hütter nach 0:6 angezählt "Das geht so nicht"

Nach dem 0:6 in Dortmund wird die Kritik an Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter wieder lauter. "Nach dem 0:3 sind wir auseinandergefallen. Das geht so einfach nicht", sagte der Vorarlberger zum Debakel in der deutschen Fußball-Bundesliga.

Dabei war zuletzt nach vier Punkten aus zwei Spielen etwas Ruhe eingekehrt. Deutsche Medien hatten bereits die Wende beim Klub, der um die Europacup-Plätze mitspielen wollte, erklärt. "Natürlich ist so eine deutliche Niederlage jetzt ein Rückschlag", sagte Hütter, der versuchte, die positiven Dinge herauszustreichen. "So hart es bei diesem Resultat am Ende klingt, aber ich finde, bis zur 70. Minute war es ein Spiel auf Augenhöhe."

Mönchengladbach liegt nur vier Punkte vor dem Relegationsplatz. Nun kommen die Gegner aus der unteren Tabellenregion – Wolfsburg, Stuttgart, Hertha BSC und Bochum. Offensivspieler Jonas Hofmann: "Die nächsten Partien werden sehr wichtig. Wir spielen gegen direkte Konkurrenten und müssen da unbedingt wieder punkten."

Thomas Müller hat Corona

Thomas Müller wird Bayern Münchens Spiel am Samstag in Frankfurt aus der Isolation verfolgen: Der 32-Jährige ist zum zweiten Mal Corona-positiv. Bei seiner ersten Infektion hatte Müller bei der Klub-WM vor einem Jahr das Finale verpasst.