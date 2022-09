Horror-Verletzung bei Ex-Blau-Weiß-Kicker

Ganz bittere Nachrichten aus der Schweiz: ÖFB-Stürmer Fabian Schubert hat sich in Diensten des FC St. Gallen beim 2:1-Heimsieg gegen die Youngs Boys Bern in der 7. Runde der Super League schwer verletzt und fällt lange aus. Nach einem Horror-Foul von Ulisses Garcia, der den Angreifer am Torabschluss hindern wollte - noch dazu in einer noch nicht abgepfiffenen Abseitssituation -, machten schreckliche Bilder die Runde.

Die bittere Diagnose: Schubert einen Schien- und Wadenbeinbruch zu, der eine monatelange Zwangspause nach sich ziehen wird. Dabei war der ehemalige Torjäger von Österreichs Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz zuletzt richtig gut drauf und konnte in acht Pflichtspielen bereits vier Treffer erzielen.