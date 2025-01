Hoffenheim verlor in Europa League gegen Tottenham 2:3

Fix in der K.o.-Phase sind neben den "Spurs" unter anderem auch Lyon (0:0 bei Fenerbahce) und Viktoria Pilsen (2:0 gegen Anderlecht), prominente Clubs wie AS Roma oder FC Porto müssen noch bangen.

Hoffenheim wurde in der ersten Hälfte bei den Gegentoren von James Maddison (3.) und Son Heung-Min (22.) klassisch ausgekontert. Anton Stach ließ die Gastgeber hoffen (68.), doch Son schlug nach einem Hoffenheim-Patzer im Spielaufbau neuerlich zu (77.). Das zweite Tor der Deutschen durch David Mokwa kam zu spät (88.).

Ilzer musste auf den erkrankten Alexander Prass verzichten, dafür ließ er den Tiroler Florian Micheler ab der 80. Minute in der Europa League debütieren. Der 19-jährige Mittelfeldspieler hatte es in dieser Saison bereits auf je einen Profi-Einsatz in der Bundesliga und im DFB-Pokal gebracht. Die Hoffenheimer haben weiterhin sechs Punkte auf dem Konto - drei weniger als AS Roma, wobei die Italiener nach dem 0:1 in Alkmaar noch nicht fix weiter sind. Eng könnte es auch noch für den FC Porto werden, der nach dem Heim-0:1 gegen Olympiakos Piräus bei acht Zählern hält.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.