Der FC Chelsea ist nicht nur der Lieblingsklub von Österreichs Tennisstar Dominic Thiem, sondern auch so etwas wie der Verein der Stunde im Weltfußball. Die vom russischen Oligarchen Roman Abramowitsch gefütterten "Blues" haben Geschichte geschrieben und erstmals in einer Saison ein Frauen- und ein Männer-Team in das Finale der Champions League gehievt.