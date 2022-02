Heute ist Lostag, aber nur für den LASK

Der LASK ist aus rot-weiß-roter Sicht der letzte Mohikaner in der neuen Europa Conference League. Der SK Rapid verabschiedete sich gestern in der Zwischenrunde, Österreichs Fußball-Rekordmeister scheiterte am niederländischen Vertreter Vitesse Arnheim, der nach der 1:2-Niederlage in Wien mit einem 2:0-(2:0)-Heimsieg den Spieß umdrehte.

Heute (13 Uhr, Livestream auf uefa.com) wird es für die Schwarz-Weißen, der die Play-off-Spiele als souveräner Gruppensieger erste Reihe fußfrei verfolgen konnten, ernst. In Nyon steigt die Achtelfinal-Auslosung für die Duelle am 10. und 17. März. Mögliche Kontrahenten des LASK, der im Rückspiel in der NV-Arena zu St. Pölten Heimvorteil genießen wird, sind Rapid-Bezwinger Vitesse, Slavia Prag, Partizan Belgrad, Bodö/Glimt, Olympique Marseille, PSV Eindhoven oder Leicester City.

So etwas wie einen Wunschgegner – im Sinn von vermeintlich einfach – gibt es in der K.-o.-Phase nicht. Selbst Bodö/Glimt aus Norwegen ist ein harter Brocken. Die Norweger fertigten in der Gruppenphase die AS Roma 6:1 ab und ließen in der Zwischenrunde Celtic Glasgow mit dem Gesamtscore von 5:1 alt aussehen.

Das attraktivste Los für den LASK wäre zweifelsohne Leicester City, jener englische Klub, der 2016 mit Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs sensationell Meister wurde. Wer auch immer es wird, die UEFA honoriert den Aufstieg in das Viertelfinale mit einer Million.

Rapid hätte gestern 900.000 Euro verdienen können, doch das Geld fließt nach Arnheim, weil die Grün-Weißen vor der Pause inferior verteidigten und offensiv kaum zwingend waren. Ausgerechnet der ehemalige ÖFB-Teamstürmer Adrian Grbic suchte sich die Begegnung mit seinem Jugendklub Rapid für seinen Premierentreffer im Vitesse-Trikot aus. Der 25-Jährige versenkte den Ball nach nur 162 Sekunden zum 1:0. Nachdem Robert Ljubicic die Top-Chance auf das 1:1 ausgelassen hatte (18.), erhöhte Matus Bero auf 2:0 (19.). "So etwas darf uns nicht passieren", sagte Sportvorstand Zoran Barisic.

Der Weckruf zur Pause fruchtete nicht. Im Finish lagen die Nerven blank, weil Kevin Wimmer versucht hatte, den am Boden liegenden Bero vom Feld zu tragen, um Zeit zu gewinnen (79.). Es kam zur Rudelbildung an der Outlinie – ohne Rote Karten. Einen kleinen Lichtblick gab es aber doch: Der Oberösterreicher Philipp Schobesberger feierte in der 81. Minute nach langer Leidenszeit sein Comeback. Es war sein erster Pflichtspiel-Einsatz bei den Rapid-Profis seit November 2019.