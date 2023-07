Hertha-Tormann nach Schlägerei in Zell am See suspendiert

Nach einer Schlägerei am Wochenende laufen gegen ihn Ermittlungen der Polizei. Am Montagabend wurde er von seinem Club bis auf Weiteres suspendiert. Der 28-Jährige soll am frühen Sonntagmorgen auf offener Straße mit einem Einheimischen (22) in Streit geraten sein. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte, dabei soll Gersbeck seinen Kontrahenten verletzt haben. Der Torhüter war vor dem Vorfall offenbar mit Fans aus der Ultra-Szene im Stadtgebiet von Zell am See unterwegs gewesen.

Aussage verweigert

Laut "ORF Salzburg" soll der 22-Jährige bei dem Streit schwere Kopfverletzungen erlitten haben, er wurde mittlerweile jedoch aus dem Krankenhaus entlassen. Er soll noch im Laufe des Montags von der Polizei einvernommen werden. Der Hertha-Tormann wurde hingegen schon Sonntagvormittag von den Ermittlern befragt, er habe aber die Aussage verweigert, sagte Polizeisprecher Aytunc Bahar.

Hertha reagierte am frühen Montagabend mit der vorläufigen Suspendierung auf die Vorfälle. "Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen gegen unseren Spieler Marius Gersbeck haben wir uns entschieden, Marius bis auf Weiteres vom Mannschaftstraining zu suspendieren. Darüber hinaus hat er sich unerlaubt vom Team-Hotel entfernt", erklärte Geschäftsführer Thomas Herrich in einer Club-Mitteilung.

Die Entscheidung hätten Herrich und Sportdirektor Benjamin Weber getroffen, hieß es. "Grund für die Suspendierung ist der vorgeworfene Sachverhalt im Rahmen des Trainingslagers in Zell am See/Österreich". Gersbeck müsse sich vorerst individuell fit halten. Der Tormann selbst oder sein Management haben sich bisher zu den Ereignissen nicht geäußert. Die Mannschaft gastiert noch bis Ende der Woche im Trainingslager in Salzburg.

