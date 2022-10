Harte Brocken für den SK Sturm und die Austria

Österreichs Vizemeister SK Sturm Graz muss sich heute (18.45 Uhr, ORF 1) nicht nur auf dem Rasen auf einen heißen Tanz gegen den italienischen Fußball-Spitzenklub Lazio Rom gefasst machen. 1000 Schlachtenbummler aus Italien haben sich für die Europa-League-Partie in der mit knapp 15.000 Fans ausverkauften Merkur-Arena angesagt, 150 bis 200 Tifosi gelten als "problematisch". Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm, auch zwei aus Wien bereitgestellte Wasserwerfer stehen für den Fall der Fälle bereit. Sturm-Trainer Christian Ilzer will sich ausschließlich auf das Sportliche konzentrieren, die Generalprobe mit dem 3:0-Sieg bei der Austria ist gelungen. "Wir brauchen einen Spitzentag, um etwas mitnehmen zu können", weiß der Steirer. Lazio feierte zuletzt drei Siege en suite in der Serie A, Torverhältnis 10:0.

Komplex gestaltet sich auch die Aufgabe für die Austria, die in der Europa Conference League um 21 Uhr (ServusTV) in Spanien gastiert. Genauer gesagt in Valencia beim FC Villarreal, der 2021 die Europa League gewann und heuer im Frühling auf dem Weg in das Semifinale der Champions League den FC Bayern eliminierte. "In diesem Bewerb gibt es keinen besseren Gegner, aber wir werden um unsere Chance kämpfen", betonte Dominik Fitz, Offensivspieler der "Veilchen".

Villarreals Prunkstück ist die Defensive. Der Tabellenachte hat in sieben Liga-Runden erst zwei Tore kassiert, nur der FC Barcelona (1) ist besser. Mal schauen, ob die Austria einen Weg findet.