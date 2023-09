Harry Kane feierte die Tore in der Lederhose

Auch in Lederhose macht Harry Kane eine gute Figur: Nach seinen drei Toren in der deutschen Fußball-Bundesliga beim 7:0 gegen Bochum wurde auf dem Oktoberfest gefeiert. "Ich bin stolz, das ist ein besonderer Tag. Mein erster Dreierpack für den FC Bayern und das auch noch vor unseren Fans – so müssen wir weitermachen."

Vor einem Jahr hatten sich die Münchner um den damaligen Coach und neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie die Ex-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic nach einem 0:1 in Augsburg übel gelaunt in der Käfer Wiesn-Schänke zugeprostet. Nun sprach Sportdirektor Christoph Freund von einem "perfekten Wiesn-Wochenende". Ein Bierzelt-Besuch sei "für die Kameradschaft wichtig, für das Teamgefüge".

"Ich will so viel wie möglich von dem Fest aufsaugen", sagte Kane. "Es hat große Tradition." Bei der Anprobe der Tracht hatte sich der englische Teamkapitän vor allem über die Haferlschuhe gewundert. "Die Schuhe sind ganz schön eng, sowas habe ich noch nie getragen. Ich muss mich erst noch dran gewöhnen."

Trotzdem "sehr relaxed" griff Kane gestern zur Mittagszeit im Promi-Zelt nach dem Maß Bier. Trainer Thomas Tuchel kann hingegen wenig mit Bier anfangen. "Die füllen mir schon was rein in den Maßkrug", scherzte der 50-jährige Asket. Im TV-Interview hatte er am Samstag sein persönliches Wiesn-Motto erklärt: "Die Lederhose liegt bereit, die schnallen wir uns an – und dann Augen zu und durch."

Rekord eingestellt

Ein Jahr nach dem missglückten Experiment ohne eine namhafte Nummer neun im Angriffszentrum hat der FC Bayern wieder einen großen Stürmer, einen echten Nachfolger von Ex-Weltfußballer Robert Lewandowski. "Er trifft, er hat Assists und spielt schnörkellos. Er zeigt Persönlichkeit – und Verantwortung übernimmt er auch noch. Job done", sagte Tuchel über Kane.

Bereits sieben Treffer nach fünf Spielen hat Englands Teamkapitän auf dem Konto. Der Rekordeinkauf der deutschen Bundesliga verbesserte damit einen Klub-Rekord: Nach ihren ersten fünf Spielen waren bisher Gerd Müller, Miroslav Klose und Mario Mandzukic mit fünf Toren die Besten.

Kane ließ sich nach dem Schlusspfiff gegen Bochum mit dem Spielball als Souvenir auf der Ehrenrunde von den Fans feiern. Die bejubelten weitere Tore durch Eric Maxim Choupo-Moting, Matthijs de Ligt, Leroy Sane und Mathys Tel. Die Bierzelt-Hits "Sweet Caroline" und "Cordula Grün" schallten zur Feier des Tages durch das Stadion. "Wir haben immer Zug gehabt, Spielfreude auf allen Positionen. Wir haben wirklich ein super Spiel gemacht", sagte der eingewechselte Thomas Müller. ÖFB-Legionär Konrad Laimer spielte im zentralen Mittelfeld durch. Zu ausgiebig genoss Kane das Oktoberfest aber nicht: Morgen will er im DFB-Pokal gegen Drittligist Münster erneut gut in Schuss sein.

Mehr zum Thema LASK "Da reißt es mir die Ganslhaut heraus": Der etwas andere Blick auf das Liverpool-Spiel LINZ. Vom Pub bis zum Klopp-Interview: Die OÖN machten sich auf die Suche nach den nicht minder launigen Nebenschauplätzen des Fußballfests LASK ... "Da reißt es mir die Ganslhaut heraus": Der etwas andere Blick auf das Liverpool-Spiel

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper