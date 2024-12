Happy End für Glasner zum Jahresabschluss in der Premier League

Vier Punkte hat Crystal-Palace-Trainer Oliver Glasner für die beiden Premier-League-Spiele zwischen Weihnachten und Neujahr auf seinem Wunschzettel notiert, vier Punkte sind es schließlich auch geworden. Dem hart erkämpften Auswärtspunkt beim 0:0 in Bournemouth am Stefanitag folgte am Sonntag ein wichtiger 2:1-Heimsieg über den Tabellenletzten Southampton. Nach dem Grunddurchgang hat Crystal Palace jetzt in der Tabelle auf Platz 15 sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Damit konnte Glasner nach einem verhauten Saisonstart (acht Spiele ohne Sieg) in den letzten Wochen des Jahres Schadensbegrenzung betreiben.

Viel Zeit, den guten Jahresausklang zu feiern, hat der 50-jährige Riedauer nicht. Schon am 4. Jänner gastiert mit Chelsea ein harter Gegner im Selhurst Park, der am Sonntag einmal mehr bummvoll war. Der Heimsieg von Crystal Palace war keine leichte Übung. Glasners Team geriet nach starkem Beginn in der 14. Minute mit 0:1 in Rückstand, Trevoh Chalobah (31.) und Eberechi Eze (52.) konnten die Partie mit ihren Toren drehen. Nach dem Stolperstart in die Saison ist die Euphorie bei den Crystal-Palace-Fans jetzt wieder "angesprungen". Zuletzt gab es auswärts fünf Spiele ohne Niederlage, auch die Heimbilanz wurde inzwischen "korrigiert". Auf seinen Wunschzettel hat Glasner nicht nur vier Punkte, sondern auch die Verpflichtung von neuen Spielern geschrieben. Ein Verteidiger und eine Offensiv-Kraft sollen im Jänner geholt werden.

Feiern durfte am Sonntag auch Glasners Kollege Pep Guardiola. Er feierte in seinem 500. Spiel als Trainer von Manchester City ein 2:0 bei Leicester City. Der Brasilianer Savinho (21.) und Erling Haaland (74.) waren die Torschützen.

Kein "Leiberl" für Marko Arnautovic

Marko Arnautovic kam beim vierten Sieg in Folge von Inter Mailand, dem 3:0 in Cagliari, über die Rolle des Bankdrückers nicht hinaus. Das ist wenig zufriedenstellend. Italiens Fußball-Legende Antonio Cassano rät nicht zuletzt deshalb dem SSC Napoli, Österreichs Teamstürmer als Ergänzung zu Romelu Lukaku unter Vertrag zu nehmen. Spitzenreiter in der Serie A ist Atalanta Bergamo (1:1 bei Lazio Rom). Punktgleich auf Platz zwei steht Napoli (1:0 gegen Venezia), Inter ist einen Zähler dahinter Dritter.

