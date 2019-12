Hammer-Duelle im Champions-League-Achtelfinale

Die heutige Auslosung des Champions-League-Achtelfinales brachte einige echte Kracher-Spiele: Real Madrid nimmt es etwa mit Manchester City auf, Reals Stadtrivale Atletico bekommt es mit Liverpool zu tun.

Zu einer Rückkehr kommt es für Thomas Tuchel: Der aktuelle Trainer von Paris Saint Germain bekam seinen Ex-Klub Borussia Dortmund zugelost.

Ein spezielles Wiedersehen gibt es für Bayern München: Der deutsche Rekordmeister trifft auf Englands Top-Klub Chelsea London. 2012 standen sich beide Mannschaften im Endspiel der europäischen Königsklasse gegenüber. Damals setzten sich die Londoner im Elfmeterschießen durch.

Die Österreicher-"Filiale" RB Leipzig mit Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Hannes Wolf und Stefan Ilsanker wurde Tottenham zugelost.

Die Hinspiele finden am 18. und 19. sowie am 25. und 26. Februar 2020 statt, die Rückspiele werden am 10. und 11. sowie am 17. und 18. März 2020 ausgetragen.

Die Duelle

Borussia Dortmund - Paris Saint Germain

Real Madrid - Manchester City

Atalanta Bergamo - Valencia

Atletico Madrid - FC Liverpool

Chelsea London - FC Bayern München

Olympique Lyon - Juventus Turin

Tottenham Hotspur - RB Leipzig

SSC Napoli - FC Barcelona