Hält Mourinhos Bollwerk auch gegen den FC Sevilla?

Er denke allein an "die Freude, die ich den Fans geben kann", sagt Jose Mourinho, dessen AS Roma heute in Budapest im Finale der Europa League auf den FC Sevilla trifft (21 Uhr, live auf Servus TV). Dass er im Falle eines Erfolgs mit sechs Titeln auf europäischer Ebene zum alleinigen Rekordtrainer aufsteigen würde, scheint dem Portugiesen egal zu sein. Mourinho und Egotrip, das war einmal.

Sechs Siege in sechs Endspielen wären es für den Portugiesen bei einem Erfolg von Roma heute in der Puskas Arena. Mit dem FC Porto holte Mourinho 2003 die Europa League und 2004 sensationell die Champions League. Sechs Jahre später gewann er die Königsklasse mit Inter Mailand, 2017 dann wieder die Europa League mit Manchester United, ehe er im Vorjahr mit Roma in der Conference League triumphierte. Noch teilt er sich den Rekord mit Italiens Altmeister Giovanni Trapattoni, der ebenfalls fünf europäische Titel geholt hat. Mit seiner eigenen Geschichte will sich der 60-Jährige vor dem Finale nicht beschäftigen. Vielmehr warnt er vor dem FC Sevilla, der seit 2006 bei allen Finalteilnahmen auf Europa-Ebene triumphiert hat. Neben der Abwehr, die Salzburg-Trainer Matthias Jaissle nach dem Aus gegen Roma im Play-off als "Bollwerk" bezeichnete, könnte auch die Offensive für den Mourinho-Klub sprechen. Offensivmann Paulo Dybala ist wieder fit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Europa League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.