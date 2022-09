Haaland nimmt seinen Ex-Klub Dortmund ins Visier

Der Respekt vor der Urgewalt von Erling Haaland ist bei Dortmund so groß wie die Freude auf das Wiedersehen: "Das ist sicher ein spezielles Aufeinandertreffen", sagte Sportchef Sebastian Kehl vor dem Fußball-Champions-League-Spiel bei Haalands neuem Klub Manchester City. "Erling ist in fantastischer Form", es gehe "aber nicht nur um ihn".

Haaland, der von Salzburg nach Dortmund gewechselt war, erzielte in zweieinhalb Jahren bei den Deutschen in 89 Pflichtspielen 86 Tore, ehe er im Sommer nach Manchester wechselte und nach den ersten acht Spielen für Englands Meister bereits bei zwölf Treffern hält. In der Champions League hat der 22-jährige Norweger in 20 Einsätzen schon 25 Mal getroffen – keiner in der Geschichte des Wettbewerbs hat diese Marke zuvor schneller oder jünger erreicht. "Die Zahlen sprechen für sich. Ich liebe diese neue Routine, über Erling und seine Tore zu sprechen", sagte sein Trainer Pep Guardiola. "Und man hat das Gefühl, dass er immer mehr Tore schießen könnte."

Dortmund nimmt sich der Außenseiterrolle an. "Manchester hat insgesamt eine sehr starke Mannschaft, ist Favorit in der Gruppe, möglicherweise der Favorit in der Champions League", sagte Kehl. "Doch warum sollten wir da nicht überraschen?" Dafür muss die Borussia Haaland in den Griff bekommen.

Österreicher-Duell in Madrid

Eine ebenso schwere Auswärtsaufgabe hat heute Leipzig bei Titelverteidiger Real Madrid mit David Alaba. Bei Leipzig wird Konrad Laimer wegen einer Verletzung des Syndesmosebandes im linken Sprunggelenk wochenlang ausfallen. Xaver Schlager geht mit Vorfreude in das Österreicher-Duell: "Wir reisen mit einem großen Lächeln hin." Zumindest das Selbstvertrauen kehrte mit dem 3:0 gegen Dortmund beim Debüt von Trainer Marco Rose zurück.