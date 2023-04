Haaland nimmt die Bayern ins Visier

Wenn der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern, der mit einem 1:0-Sieg in Freiburg die Bundesliga-Tabellenführung behauptet hat, ein Wörtchen um die Champions-League-Trophäe mitreden möchte, dann wird am Dienstag (21 Uhr, Sky) eine absolute Topleistung vonnöten sein. Die Münchner gastieren im Viertelfinal-Hinspiel beim englischen Topklub Manchester City, der den Pokal mit den Riesenohren noch nie gewonnen hat. Das soll sich heuer ändern – auch deshalb, weil die "Skyblues" mit Superstürmer Erling Braut Haaland noch unberechenbarer geworden sind.

Der 22-jährige Ex-Salzburg-Legionär, dessen Marktwert auf mittlerweile 170 Millionen Euro geklettert ist, hat seine Leistenblessur auskuriert und beim 4:1 in Southampton dort angeknüpft, wo er zuvor aufgehört hatte. Haaland traf zwei Mal – das 3:0 (68.) entsprang einem spektakulären Seitfallzieher – und hält damit in dieser Saison bei bereits 44 Pflichtspieltoren in 38 Matches für die "Citizens". Da staunt selbst Kevin de Bruyne: "So eine Aktion wird man von mir nie sehen. Wenn ich es getan hätte, läge ich jetzt in einem Krankenhaus in Southampton", schmunzelte der Belgier.

Es liegt an der Bayern-Defensive um Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt, die Urgewalt von Haaland in den Griff zu bekommen. Das ist leichter gesagt als getan. "Wir haben zwei unglaubliche Jahrzehnte mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gehabt. Erling ist jetzt auf diesem Niveau. Seine Fähigkeiten sind unglaublich", lobte ManCity-Trainer Pep Guardiola seinen Goalgetter in den höchsten Tönen. "Er ist eine Maschine", ergänzte der 52-Jährige, der selbst von 2013 bis 2016 in München das Zepter schwang.

"Alles kann passieren"

Die jüngsten Umwälzungen bei den Bayern, die sich überraschend im DFB-Pokal-Viertelfinale verabschiedet haben (1:2 gegen Freiburg), sind nicht spurlos an Guardiola vorübergegangen. Der Trainerwechsel (von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel) stellt das taktische Gespür des Katalanen auf die Probe. "Jetzt muss ich herausfinden, was wir tun werden", sagte er.

Zuletzt trafen beide Teams in der "Königsklasse" in der Saison 2014/15 aufeinander. Damals gewann der FC Bayern zu Hause durch ein Jerome-Boateng-Tor in der 90. Minute 1:0, das Retourmatch entschied ManCity nach 1:2-Rückstand mit 3:2 für sich. Sergio Aguero trug sich drei Mal in die Schützenliste ein (22./Elfmeter, 85., 91.). Wird es heute ähnlich spektakulär?

Tuchel hätte gegen einen offenen Schlagabtausch nichts einzuwenden. "Alles kann passieren, wenn wir dran glauben und wenn wir bereit sind, uns bis an die Decke zu strecken", erklärte der 49-Jährige, der Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting wegen einer Knieblessur vorgeben muss.

Ebenfalls am Dienstag (21 Uhr, Sky) empfängt Benfica Lissabon Inter Mailand. Die "Nerazzurri" haben von ihren jüngsten sechs Pflichtspielen keines gewonnen.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

