Gündogan beim Training von Eisenstange am Kopf verletzt

Der Profi des FC Barcelona bekam bei Übungen im Fitnessraum eine Eisenstange auf den Kopf und musste im Krankenhaus genäht werden, wie spanische Medien berichteten. Der Einsatz des 33-Jährigen im nächsten Ligaspiel für Barça soll aber nach aktuellem Stand nicht gefährdet sein.

Die Mannschaft von Trainer Xavi tritt in der Primera División am Donnerstag bei UD Las Palmas an.

