Guardiola verlängerte bei Manchester City bis 2027

Das neue Arbeitspapier des 53-jährigen Spaniers ist damit bis zum 30. Juni 2027 gültig. "Manchester bedeutet mir so viel", sagte Guardiola in der Mitteilung des Clubs. "Ich habe ein ganz besonderes Gefühl für diesen Fußballverein. Deshalb bin ich so glücklich, dass ich noch zwei weitere Spielzeiten hierbleiben kann."

Guardiola, dessen bisheriger Vertrag mit Saisonende ausgelaufen wäre, hat bereits seit Sommer 2016 bei City das sportliche Sagen. In der Saison 2022/23 holte er mit dem Club das Triple, in der vergangenen Spielzeit gewann sein Team zum vierten Mal nacheinander die englische Meisterschaft. Aktuell liegt Guardiola mit City auf dem zweiten Platz der Premier League, fünf Punkte hinter Liverpool. Zuletzt hat Manchester City vier Pflichtspiele in Serie verloren.

