Guardiola stellt den Champagner kalt

Im ersten Semifinal-Rückspiel der Champions League hat Manchester City heute gegen Paris Saint-Germain einen 2:1-Vorsprung als Bonus (21 Uhr/Sky). Der Sieg der Engländer in der französischen Hauptstadt kam zwar etwas glücklich zustande, aber das spielt natürlich keine Rolle. City-Trainer Pep Guardiola ist auch aus einem anderen Grund im Stimmungshoch: Nach dem 2:0-Sieg am Wochenende gegen Crystal Palace ist Manchester der Titel in der Premier League wohl nicht mehr zu nehmen. "Wir können den Champagner kaltstellen, aber aufmachen dürfen wir ihn noch nicht", sagt Guardiola, der vor dem heutigen Rückspiel gegen PSG auch mahnende Worte findet. "Alle wissen, dass wir hier etwas Besonderes erleben. Aber wir müssen unseren Job machen und werden eine fast perfekte Leistung brauchen." Gelingt City tatsächlich der Aufstieg in das Endspiel der Champions League, wäre am 29. Mai in Istanbul entweder Ligarivale Chelsea oder Real Madrid (Hinspiel: 1:1) der Gegner.

Ganz abgeschrieben haben die Franzosen das Kapitel Champions League freilich noch nicht. "Ich werde der erste Krieger sein, der für die Mannschaft in den Kampf ziehen wird", kündigte Superstar Neymar martialisch an. Ob Kylian Mbappe, der sich im Hinspiel nicht entscheidend in Szene setzen konnte und sich an der Wade verletzt hat, heute im Etihad Stadium dabei sein kann, entscheidet sich wohl recht kurzfristig. Zuletzt stand der pfeilschnelle Stürmer nicht im Kader von Trainer Mauricio Pochettino.