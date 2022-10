Gruppenfinale in Mailand: Salzburg braucht einen Sieg

Zumindest einen Punkt hätte Österreichs Fußball-Double-Gewinner FC Salzburg dem verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, der mit einer Minute des Applauses und "Danke Didi"-Transparenten gewürdigt wurde, widmen wollen. Doch erstens ist der FC Chelsea, Champions-League-Sieger 2020/21, keine Laufkundschaft, zweitens muss jede Serie einmal reißen. So auch jene der Mozartstädter, die ihre erste Heimniederlage seit 20. Dezember 2020 (2:3 gegen den WAC) in der diesmal mit 29.520 Fans ausverkauften Arena in Wals-Siezenheim hinnehmen mussten.

Eine Minute des Applauses für den verstorbenen Dietrich Mateschitz Bild: GEPA pictures

Das 1:2 (0:1) ist bitter, aber aufgrund eines klaren Chancenplus für die "Blues" vor der Pause verdient. Nur dem überragenden Torhüter Philipp Köhn, der vor allem im Privatduell mit Pierre-Emerick Aubameyang glänzte, war es zu verdanken, dass die Partie nicht schon nach 45 Minuten entschieden war. Trotzdem: Nach wie vor lebt die Chance, wie in der abgelaufenen Saison das mit einer Prämie von 9,6 Millionen Euro dotierte Achtelfinale in der "Königsklasse" zu erreichen. Weil der AC Milan bei Dinamo Zagreb souverän 4:0 gewann, muss Salzburg am 2. November (21 Uhr, ServusTV) im Mailänder Meazza-Stadion beim italienischen Meister gewinnen, um noch in den Top Zwei der Gruppe zu landen.

Die wahrscheinlichere Variante für ein Überwintern im internationalen Geschäft ist aber die Europa League, in die die Mozartstädter selbst bei einer Niederlage übersiedeln könnten. Dann nämlich, wenn Chelsea (fix für die K.-o.-Phase qualifiziert) im Parallelmatch gegen Zagreb punktet.

Vorfreude auf das San Siro

Das ist die Arithmetik, die auch dem Schweizer Stürmer Noah Okafor bekannt ist. "Wir werden nicht aufgeben und alles, was wir haben, in dieses Endspiel investieren. Es ist noch nichts verloren", betonte der 22-Jährige. Vielleicht bessert sich die angespannte Personalsituation. Mit Solet, Kapitän Ulmer, Capaldo und Fernando fehlten vier Stammspieler in der Startformation gegen den FC Chelsea, für den der gebürtige Linzer und ehemalige Schüler der Sport-MS Kleinmünchen, Mateo Kovacic, das 0:1 erzielte.

Köhn lässt sich davon nicht unterkriegen, er zeigt sich weniger frustriert als vielmehr angriffslustig: "Es macht Spaß auf so einem Niveau, das wollen wir länger genießen. Jeder träumt mal davon, im San Siro zu spielen. Jetzt haben wir so ein cooles Finalspiel dort, wir lassen uns die tolle Ausgangslage durch diese Niederlage nicht kaputt machen."

Ähnlich sieht das Trainer Matthias Jaissle, der seinem Team jeglichen Druck nimmt. Schon Platz drei wäre aus seiner Sicht ein Riesenerfolg. Die Marktwerte der Kaderlisten untermauern das. Chelsea bringt es auf 861,5 Millionen Euro, der AC Milan auf 550,55 Millionen, Salzburg auf "nur" 203,93 Millionen. "Chelsea hat einfach große individuelle Klasse, da muss man auf eine Niederlage vorbereitet sein", sagte Jaissle. "Ich bin aber stolz auf meine Mannschaft, weil wir diesem Weltklasseteam Paroli bieten konnten." Das galt auch für ÖFB-Stürmer Junior Adamu, der mit seinem zehnten Saisontreffer das 1:1 verbucht hatte.